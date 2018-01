Gewinnmitnahmen sowie ein starker Euro haben den DAX auch am Donnerstag ins Minus gedrückt. Somit hat der DAX seit seinem am vergangenen Dienstag erkämpften neuen Allzeithoch bei 13596 Punkten den zweiten Tag in Folge Verluste zu verzeichnen. Seit diesem Rekordhoch hat er nun um 2,19 Prozent nachgegeben. Der deutsche Leitindex ging am Donnerstag mit 13.298,36 Punkten aus dem Handel und lag damit 0,87 ...

