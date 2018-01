Der Dax beendete seinen Handel am Donnerstag bei 13.298 und somit 116 Punkte unter dem Schlusskurs 13.414 vom Mittwoch. Das Tief lag bei 13.222, das Hoch wurde bei 13.443 eingebucht. Stundenchart H1 Im Stundenchart H1 hat Dax sich unter die braunn (Ex-) Widerstandszone 13.341 - 13.404 begeben. Ausgebremst hatte ihn bereits am Dienstag die mehrfach erwähnte 123.6% Fibonacci Extension bei 13.585. Nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...