RBC Capital hat das Kursziel für Zalando von 35 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der europäische Onlineversandhandelssektor sei wettbewerbsintensiv, weshalb er längerfristig mit einer Konsolidierung rechne, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zalando sieht er dabei als Übernahmekandidaten, wobei seines Erachtens als Käufer Amazon, Alibaba, JD.com oder auch H&M in Frage kommen. Dies sei der Grund für seinen nun ins Bewertungsmodell eingearbeiteten zehnprozentigen Aufschlag auf den Aktienwert des deutschen Online-Modehändlers./ck/zb Datum der Analyse: 26.01.2018

