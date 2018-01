DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Australien bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Chiphersteller Intel hat im vierten Quartal beim Umsatz einen Rekord verzeichnet, gleichzeitig aber eine hohe Abschreibung im Zuge der US-Steuerreform in Höhe von 5,4 Milliarden Dollar vornehmen müssen. Vor diesem Hintergrund vermeldete der US-Konzern für den Zeitraum Oktober bis Dezember einen Verlust von 687 Millionen Dollar, nach einem Gewinn von 3,56 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz kletterte um 4 Prozent auf 17,05 Milliarden Dollar. Im vierten Quartal des Vorjahres wurden 16,37 Milliarden Dollar erzielt. Das Unternehmen vermeldete aufgrund der Abschreibung einen Verlust je Aktie von 15 US-Cent, nach einem Gewinn von 73 US-Cent im Vorjahr. Bereinigt lag der Gewinn je Aktie allerdings bei 1,08 Dollar und damit über der Prognose der Analysten von 86 Cent. Beim Umsatz hatte der Markt dem Unternehmen 16,34 Milliarden Dollar zugetraut. Der Konzern erhöhte auch die Jahresdividende um 10 Prozent auf 1,20 Dollar je Aktie. Zu der Mitte Januar bekannt gewordenen Sicherheitslecks bei Intel-Chips erklärte der Konzern, dass er nicht mit finanziellen Auswirkungen rechnet.

TAGESTHEMA II

Einige Mitglieder im geldpolitischen Rat der Bank of Japan haben sich auf ihrer Dezember-Sitzung besorgt über mögliche Nebeneffekte der lockeren Geldpolitik gezeigt. Die Ratsmitglieder blieben jedoch vorsichtig, was die Diskussion über einen Ausstieg aus den Stimulusmaßnahmen angeht, wie aus dem Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 20./21. Dezember hervorgeht. Einige der Mitglieder forderten auf der Sitzung, die Notenbank solle aus vielen Blickwinkeln die positiven und die negativen Effekte der aktuell lockeren Geldpolitik betrachten. Spekulationen über eine mögliche Zinserhöhung hatte im November Notenbankchef Haruhiko Kuroda ausgelöst, als er die negativen Folgen der geringen Zinsen erwähnte. Kuroda selbst hat zwar mehrfach betont, das Finanzsystem Japans sei solide, ein Ratsmitglied warnte aber auf der Dezember-Sitzung, dass die Bürden für die Geschäftsbanken durch die niedrigen Zinsen zunähmen. Ein Ratsmitglied forderte auch eine Untersuchung der Folgen, die der Ankauf börsennotierter Fonds mit sich bringt. Die Notenbank kauft für 6 Billionen Yen oder umgerechnet 44 Milliarden Euro im Jahr Aktienfonds. Kritiker bemängeln, dass dies den Aktienmarkt verzerrt. Die Mehrheit der Ratsmitglieder sah die Notenbank auf gutem Weg zum Erreichen des Inflationsziels von 2 Prozent. Mindestens ein Notenbanker sagte aber, Japan sei noch nicht so weit, auf den weltweiten Zug einer Rückkehr zur Normalisierung der Geldpolitik aufzuspringen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

13:30 Colgate-Palmolive Co, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,9% gg Vq zuvor: +3,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,3% gg Vq zuvor: +2,1% gg Vq 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: bestätigt +1,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.844,40 +0,11% Nikkei-225 23.631,88 -0,16% Hang-Seng-Index 33.160,26 +1,55% Kospi 2.574,76 +0,49% Schanghai-Composite 3.560,73 +0,35% S&P/ASX 200 Feiertag

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den asiatischen Börsen setzt sich das uneinheitliche Bild der Wall Street vom Vorabend fort. Sind es die Bankenwerte in Hongkong, die den dortigen Aktienmarkt befeuern, zeigt sich der Nikkei in Tokio einmal mehr als Spielball des Devisenmarktes. Denn der US-Dollar hatte zunächst mit den Aussagen von US-Präsident Trump deutlich zugelegt, kommt aber am Morgen schon wieder etwas zurück. Der übergeordnete Abwärtstrend des Dollar sei aber weiter intakt, kommentiert ein Börsianer. Spiegelbildlich verläuft die Entwicklung am japanischen Aktienmarkt. Zunächst stieg der Nikkei-225, doch mit dem dann wieder anziehenden Yen drehen die Kurse ins Minus. Die Kernverbraucherpreise in Japan sind derweil im Dezember im erwarteten Rahmen gestiegen und sorgen für keine erkennbaren Impulse. Auch das Protokoll der vergangenen Notenbanksitzung bewegt nicht. In Hongkong und Seoul marschieren die Leitindizes wieder in Richtung Rekordhochs auf Schlusskursbasis. Die meisten anderen Börsen verharren in der Nähe ihrer Vortagesschlusskurse. In Australien und Indien sind die Finanzmärkte wegen Feiertagen geschlossen. In Hongkong legt der HSI nach den deutlichen Vortagesverlusten befeuert von einer Erholung der Finanzwerte deutlich zu. Morgan Stanley hat sich positiv zum Sektor geäußert. China Life und Ping An um mehr als 1 Prozent an, China Construction Bank steigen in ähnlicher Größenordnung. Der übergeordnete Dollaranstieg belastet derweil an den Rohstoffmärkten die Preise.

US-NACHBÖRSE

Intel hat im vierten Quartal beim Umsatz einen Rekord verzeichnet, gleichzeitig aber eine hohe Abschreibung im Zuge der US-Steuerreform vornehmen müssen. Vor diesem Hintergrund meldete der US-Konzern für den Zeitraum Oktober bis Dezember einen Verlust. Anleger konzentrierten sich aber auf die positiven Aspekte und sahen Intel die negativen Einmaleffekte nach. Der Kurs kletterte um 3,7 Prozent. Für die Starbucks-Aktie ging es dagegen 4,4 Prozent gen Süden. Die Kaffeehauskette hatte beim flächenbereinigten Umsatz enttäuscht. Auch der Medizintechnikhersteller Intuitive Surgical litt unter einer Einmalbelastung durch die Steuerreform und verbuchte einen Verlust. Die Titel verloren 3,5 Prozent. Western Digital ermäßigten sich um 1,1 Prozent. Zunächst war die Aktie um 5 Prozent unter Druck geraten, obwohl die Zweitquartalszahlen leicht über der Konsenserwartung gelegen hatten. Doch waren Hoffnungen auf noch bessere Geschäftszahlen jüngst gestiegen. Dank eines positiven Ausblicks erholte sich der Kus. Nach Zahlenausweis verloren KLA-Tencor 1,1 Prozent. Flextronics stiehen nach guten Geschäftszahlen um 0,5 Prozent. Nach Vorlage von Geschäftszahlen stiegen Maxim Integrated um 4,5 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.392,79 0,54 140,67 6,77 S&P-500 2.839,25 0,06 1,71 6,20 Nasdaq-Comp. 7.411,16 -0,05 -3,90 7,36 Nasdaq-100 6.916,30 -0,04 -3,05 8,13 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 869 Mio 948 Mio Gewinner 1.353 1.301 Verlierer 1.605 1.664 Unverändert 105 111

Uneinheitlich - Die Berg- und Talfahrt des Dollar hat am Donnerstag den Handel an der Wall Street bestimmt. Zunächst ging es mit einem schwachen Dollar mit den Kursen nach oben, der Dow-Jones-Index sprang auf ein neues Rekordhoch. Den Greenback belasteten Aussagen von Finanzminister Mnuchin, der den Dollar am Vortag schwach geredet hatte. Im späten Handel setzte die US-Währung dann mit Aussagen von US-Präsident Trump zu einer scharfen Erholung an, was auch die Wall Street belastete. Der Dollar werde "stärker und stärker werden, und letztlich möchte ich einen starken Dollar sehen", so Trump. Mit einem Kursplus von 0,6 Prozent reagierte die Caterpillar-Aktie auf die Geschäftszahlen. Der Mischkonzern 3M hat ebenfalls besser abgeschnitten erwartet und sich höhere Ertragsziele gesetzt. Die Aktie gewann 1,9 Prozent. Die Zahlen von Ford wurden dagegen negativ aufgenommen. Für die Aktie ging es 4,0 Prozent nach unten. Titel der Fluggesellschaften standen erneut unter Druck. Hier belasteten die Sorgen, dass es zu einem Preiskampf zwischen den Airlines kommt. Für United Continental ging es um weitere 4,3 Prozent abwärts, American Airlines fielen um 3,2 Prozent. Der Dow-Jones Transportation-Sektor, in dem auch eine Reihe von Airline-Aktien gelistet sind, fiel um 2,4 Prozent und war damit schwächster Sektor.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,62 -2,8 2,65 17,6 30 Jahre 2,89 -4,0 2,93 -17,8

Der US-Anleihemarkt zeigte sich vor dem Hintergrund der Aussagen von EZB-Chef Mario Draghi volatil, zum Ende des Handels zogen die Kurse aber deutlicher an. Draghi habe insgesamt eher taubenhaft geklungen und Spekulationen über baldige Zinserhöhungen in der Eurozone einen Dämpfer verliehen, hieß es zur Begründung. Die Rendite zehnjähriger Titel fiel um 3 Basispunkte auf 2,62 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,2463 +0,7% 1,2372 1,2404 +3,7% EUR/JPY 136,00 +0,2% 135,71 135,41 +0,5% EUR/GBP 0,8750 -0,2% 0,8764 0,8706 -1,6% GBP/USD 1,4242 +0,9% 1,4113 1,4249 +5,3% USD/JPY 109,12 -0,5% 109,66 109,15 -3,1% USD/KRW 1063,41 -0,3% 1066,20 1061,79 -0,4% USD/CNY 6,3255 +0,0% 6,3238 6,3303 -2,8% USD/CNH 6,3236 -0,2% 6,3376 6,3371 -2,9% USD/HKD 7,8184 +0,0% 7,8176 7,8172 +0,1% AUD/USD 0,8071 +0,8% 0,8006 0,8073 +3,2% NZD/USD 0,7350 +0,8% 0,7293 0,7354 +3,5% Bitcoin BTC/USD 11.255,01 0,85 11.160,14 11.285,79 -21,97

Mit den Aussagen von US-Präsident Trump setzte der Dollar zu einer deutlichen Erholung an. Der Dollar werde "stärker und stärker werden, und letztlich möchte ich einen starken Dollar sehen", sagte Trump beim Wirtschaftsforum in Davos. Der Euro fiel um gut 1 Cent auf ein Tagestief bei 1,2363 Dollar zurück. Zuvor hatten ihn Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi bis auf 1,2538 Dollar nach oben getrieben und ihn erstmals seit mehr als drei Jahren über dieses Niveau geschoben. Der Markt habe erwartet, dass sich Draghi etwas schärfer zum Anstieg des Euro äußern würde, hieß es im Handel. Stattdessen sagte er lediglich, dass die EZB den Anstieg des Euro-Wechselkurses als ein Risiko für das Erreichen ihres Inflationsziels betrachte. Im späten US-Handel lag der Euro bei 1,2409 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,42 65,51 -0,1% -0,09 +8,2% Brent/ICE 70,28 70,42 -0,2% -0,14 +5,5%

Die Ölpreise rutschten im späten Handel ins Minus. Auslöser war der anziehende Dollar nach den Aussagen von US-Präsident Trump. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel zum US-Settlement um 0,2 Prozent auf 65,51 Dollar. Für Brent ging es um 0,2 Prozent auf 70,42 Dollar nach unten. Im Tagesverlauf war der Brentpreis erstmals seit fast drei Jahren über 71 Dollar gestiegen. Gestützt hatte zunächst neben dem schwachen Dollar der erneute Rückgang bei den Öllagerdaten aus den USA vom Vortag.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.355,35 1.348,04 +0,5% +7,31 +4,0% Silber (Spot) 17,49 17,27 +1,3% +0,22 +3,3% Platin (Spot) 1.016,95 1.016,00 +0,1% +0,95 +9,4% Kupfer-Future 3,20 3,20 0% 0 -2,7%

Der Goldpreis legte zunächst weiter zu und profitierte damit erneut vom schwachen Dollar. Das Edelmetall erreichte in der Spitze mit 1.366 Dollar den höchsten Stand seit fast anderthalb Jahren. Die Feinunze verteuerte sich zum US-Settlement um 0,5 Prozent auf 1.363 Dollar. Im späten Handel fiel der Preis mit dem steigenden Dollar dann allerdings wieder deutlich zurück auf 1.348 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-INNENPOLITIK

US-Präsident Donald Trump wollte laut Zeitungsberichten den Sonderermittler zur Russland-Affäre, Robert Mueller, entlassen. Ein Berater habe ihm aber davon abgeraten, berichtete die New York Times.

Im Streit um die Einwanderungspolitik bietet US-Präsident Trump 1,8 Millionen illegal ins Land gekommenen jungen Einwanderern den Weg zur US-Staatsbürgerschaft an. Im Gegenzug will er die Abwehr neuer Migranten deutlich verstärken. Auch die legale Einwanderung soll erschwert werden.

GELDPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump hat unterstrichen, dass er sich einen "starken Dollar" wünsche. Die US-Währung werde "stärker und stärker werden, und letztlich möchte ich einen starken Dollar sehen", sagte Trump in einem am Donnerstag am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos geführten Interview mit dem US-Fernsehsender CNBC. Er reagierte damit auf Äußerungen seines Finanzminister Steven Mnuchin, der gesagt hatte: "Offensichtlich ist ein schwächerer Dollar gut für uns."

INNENPOLITIK BRASILIEN

Der wegen Korruption verurteilte brasilianische Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist an der Ausreise aus Brasilien gehindert worden. Wie das Justizministerium mitteilte, ordnete ein Bundesrichter an, dem Politiker den Pass zu entziehen. Lula wollte in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba an einer Konferenz der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) teilnehmen.

INFLATION JAPAN

Kernverbraucherpreise Dez +0,9% (PROG: +0,9%) gg Vj

Kernverbraucherpreise Tokio Jan +0,7% (PROG: +0,8%) gg Vj

Verbraucherpreise Dez +1,0% gg Vj

Verbraucherpreise Dez +0,2% gg Vm

INTERNET

Milliardär George Soros hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos vor der Macht der Internet-Giganten gewarnt. Der 87-Jährige sagte, "Facebook und Google" seien "immer mächtiger werdende Monopole", die geneigt sein könnten, sich "mit autoritären Regimen" zu verbünden.

DELL

Der Computerhersteller Dell arbeitet offenbar an einem weiteren Konzernumbau und prüft dazu seine Optionen. Möglich seien etwa eine Rückkehr an die Börse und der Kauf der restlichen Anteile an der VMware Inc, einem Cloud-Infrastrukturunternehmen, berichten mehrere Informanten.

NIKE

hat einen neuen Großaktionär: Der Hedgefonds Pershing Square Capital Management von William Ackman hat sich laut Kreisen an dem Adidas-Konkurrenten beteiligt und setzt damit auf die langfristigen Wachstumsaussichten des Turnschuh-Riesen.

STARBUCKS

Die Kaffeehauskette hat beim flächenbereinigten Umsatz im ersten Quartal enttäuscht. Auch der Umsatz lag leicht unter den Erwartungen. Das Unternehmen vermeldete einen Nettogewinn von 2,25 Milliarden Dollar entsprechend 1,57 Dollar je Aktie, begünstigt durch einen Gewinn resultierend aus der US-Steuerreform.

TENCENT

Der chinesische Internetkonzern Tencent beteiligt sich an der US-Produktionsfirma Skydance Media, die vor allem für ihre Filme "Terminator" bekannt ist. Die Chinesen erwerben nun knapp 10 Prozent an dem Hollywood-Unternehmen und bewerten Skydance dabei mit 1,5 Milliarden US-Dollar, wie ein Informant sagte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

