Die wirtschaftliche Zukunft der Welt sagt in Davos heute IWF-Chefin Christine Lagarde voraus. Doch diese Diskussion wird weniger beachtet als üblich. Der Grund dafür ist der Auftritt von US-Präsident Donald Trump.

Traditionell gehört der letzte Tag des Weltwirtschaftsgipfels eigentlich den Propheten und Prognostikern: Beim "Global Economic Outlook" sagen bekannte Wirtschaftsauguren wie die Chefin des Internationalen Währungsfonds Christine Lagarde und der Bank-of-England-Gouverneur Mark Carney die wirtschaftliche Zukunft der Welt voraus. Das wird auch in diesem Jahr wieder der Fall sein. Doch Donald Trump wird den Tag bestimmen.

Der US-Präsident und bekennende Anti-Globalist hat sich für seinen großen Auftritt auf dem Klassentreffen der Globalisierungsfans den letzten Tag des Forums ausgesucht. Sein Schlussakkord des Gipfels wird in diesem Jahr alles überschatten, was an den dreieinhalb Tagen davor gesagt, angekündigt und debattiert ...

