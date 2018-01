Das gestrige Börsegeschehen in Europa war von Gewinnmitnahmen, getrieben von einem stärkeren Euro, geprägt. Die Sitzung der EZB brachte an sich wenig Überraschungen, das Anleihekaufprogramm soll einmal bis September fortgesetzt werden. Allerdings zeigte sich Mario Draghi in der Pressekonferenz etwas optimistischer bezüglich der allgemeinen Verfassung der europäischen Wirtschaft und deutete zum ersten Mal auch mögliche Zinserhöhungen an. Dadurch erhielt der Euro zusätzlichen Auftrieb. Darüber hinaus wurde der Handel durch Unternehmensberichte geprägt, STMicroelectronics hatte sehr gut verdient, der Ausblick fiel eher durchwachsen aus, nach einer rasanten Berg- und Talfahrt blieb zum Tagesende ein Plus von 0,7% über. Gute Zahlen...

Den vollständigen Artikel lesen ...