DAX - Entsteht ein neuer Abwärtstrend? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Nach dem Ausbruch über das bisherige Rekordhoch bei 13.525 Punkten setzte der DAX zuletzt wieder unter die Marke zurück und brach in einer steilen Verkaufswelle an den Ausgangspunkt des letzten Anstiegs bei 13.402 Punkten ein. Im gestrigen Handel setzte sich die Abwärtswelle nach einer kurzen Konsolidierung am frühen Nachmittag fort und der Index brach wie erwartet bis an die Unterstützung bei 13.243 Punkten ein. Dort startete eine leichte Erholung, die allerdings nicht von Dauer sein dürfte. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.27 Uhr): Mit dem gestrigen Einbruch hat der DAX auch die zentrale Aufwärtstrendlinie des...

