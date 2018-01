Das Comeback von GEA dürfte letztlich eine Zeitfrage sein. Da Zeit an der Börse allerdings auch Geld ist, ist es nicht immer sachdienlich, bei jeder Durststrecke durchzuhalten. Halten wir fest: Das Unternehmen ist eine Weltgröße als Systemanbieter im Bereich der nahrungsmittelverarbeitendenIndustrie und auch darüber hinaus. In jedem der relevanten Märkte sieht man sich als Marktführer. Die generellen Perspektiven sind günstig: Je mehr Menschen auf der Erde leben, je höher der Wohlstand in diversen Regionen, je größer die jeweilige Mittelschicht, je mehr Menschen in Städten wohnen, desto größer dürfte tendenziell die Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln sein, für deren Herstellung es die entsprechenden Anlagen benötigt. Abseits dieses großen Rahmens kann GEA auf kurze Sicht allerdingsnicht überzeugen: Nach den vorläufigen Daten für 2017 sind der Auftragseingang (ohne die Akquisition aus demvergangenen Jahr) und auch der Umsatz nur leicht gestiegen.Stattdessen darf man beim operativen Ebitda (nach Definition von GEA) mit rund 565 Mio. € einen Wert unterhalb des unteren Randes der Prognosespanne erwarten. Dabei war man bei der Prognose für das operative Ebitda im Juli letzten Jahres bereits zurückgerudert. Dazu kommt: 2018 verspricht ein anspruchsvolles Jahr zu werden, gerade auch vor dem Hintergrund des starken Euro und einer anhaltenden Schwäche im Bereich Milchverarbeitung. Im Jahr 2016 stand diese Kundenindustrie für ungefähr ein Fünftel des Umsatzes. Insofern stellt sich die Frage: Wie lange schauen die Aktionäre noch zu? Im Boot ist bekanntlich Paul Singer sowie auch Albert Frere (nach den jeweiligen Meldungen vom letzten Jahr mit jeweils etwas mehr als 3 %). Mit der jüngsten Enttäuschung dürfte das Polster auf dem Stuhl von Vorstandschef Jürgen Oleas etwas dünner geworden sein.Kurzum: Das Comeback von GEA erfordert mehr Geduld, als uns lieb ist. Wir hatten uns mit einem Stop-Buy-Limit auf die Lauer gelegt, das bisher nicht gegriffen hat. Wir ziehen dies zunächst zurück. Auf der Watchlist darf die Aktie indes bleiben.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Börsenbrief Nr. 4 vom 27.1.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info