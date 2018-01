Das Tagestief wurde bei 1,2370 gebildet und hier fand der EUR/USD neue Gebote, so dass der Handel nun am Tageshoch in der Nähe der 1,2450 stattfindet. Das Paar konnte am Donnerstag nach der EZB Entscheidung über 1,2500 steigen, doch die Gewinne wurden bis unter 1,2400 abgegeben, nach dem sich US Präsident Trump für einen starken US-Dollar aussprach. ...

