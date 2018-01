NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Norma Group von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 65 Euro angehoben. Der zyklische Gegenwind bei dem Hersteller von Verbindungstechnik habe nachgelassen, schrieb Analyst Kai Müller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Starke Endmärkte dürften von nun an eher Rückenwind liefern. Er sehe mittlerweile kein bedeutendes Abwärtspotenzial mehr für die Aktie./tih/gl

Datum der Analyse: 26.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

