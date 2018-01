Die Evotec-Aktie hat sich trotz des massiven Kurseinbruchs von Oktober (22,40 Euro) bis Dezember (11,66 Euro) in der Vergangenheit als wahre Kursrakete erwiesen: Auf Jahressicht können sich Aktionäre des Biotech-Konzerns über einen Kursgewinn von 90% freuen - in der 3-Jahres-Betrachtung steht sogar ein Plus von 279% auf der Anzeigetafel. Für neue Kursfantasie könnten vor allem Erfolgsmeldungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...