Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Gea Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Trotz der dritten Gewinnwarnung in 18 Monaten hätten sich die Aktien des Anlagebauers in den vergangenen Tagen positiv entwickelt, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er führe dies auf eine vom Management in Aussicht gestellte Überprüfung des Produktportfolios und bereits stark gesunkene Erwartungen zurück. Angesichts der schleppenden Endmärkte von Gea bleibe er bei seiner neutralen Haltung zur Aktie./tih/zb Datum der Analyse: 25.01.2018

