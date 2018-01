Die VW-Aktie bleibt aussichtsreich. Vor allem in China soll der Rubel rollen: In zwei Jahren will VW im Reich der Mitte nämlich 400.000 Batterie- und Hybrid-Autos an den Mann beziehungsweise an die Frau bringen. Im Jahr 2025 sollen es dann schon 1,5 Millionen E-Autos pro Jahr sein, sagte VW-China-Chef Jochen Heizmann am Dienstag in Peking. Ehrgeizige Ziele also.

