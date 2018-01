Während in den USA die Bilanzsaison weiter an Fahrt aufnimmt, schlägt sich in Deutschland der DAX mit altbekannten Problemen herum. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, über die aktuelle Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt gibt Korrespondentin Franziska Schimke außerdem einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.