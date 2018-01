Liebe Leser,

bei Apple gilt es zu beachten, dass da das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweicht. Deshalb kann Apple bereits in Kürze die Geschäftszahlen zum "1. Quartal" veröffentlichen - nämlich nicht zum 1. Quartal des Kalenderjahres, sondern des Apple-Geschäftsjahres. Bereits am 1. Februar sollen diese Zahlen veröffentlicht werden. Und Apple ist auch im Vergleich zu anderen Aktiengesellschaften recht früh dann mit der Jahreshauptversammlung. Denn diese soll bereits am 13. Februar 2018 ... (Peter Niedermeyer)

