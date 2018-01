Daran sollen auch die Aktionäre über die 17. Dividendenerhöhung in Folge teilhaben. An den mittelfristigen Zielen halten die Genfer wie erwartet fest. Das Jahr sei mit einer guten Geschäftsdynamik abgeschlossen worden, heisst es in der Mitteilung vom Freitag. Das Wachstum wurde über alle Produktsegmente und Regionen hinweg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...