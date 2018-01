Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Präsident Trump bekennt sich zu starkem Dollar

US-Präsident Donald Trump hat sich zu einem starken Dollar bekannt und damit Spekulationen um einen währungspolitischen Kurswechsel in Washington zurückgewiesen. Er wünsche sich einen "starken Dollar", da der Wert der Währung auf der Stärke der US-Wirtschaft zu basieren habe, sagte Trump in einem Fernsehinterview. Er rückte damit Äußerungen seines Finanzministers Steven Mnuchin zurecht. Dieser hatte einen schwachen Dollar als positiv für die US-Wirtschaft bezeichnet.

Trump bietet Einbürgerung für "Dreamer" und will 25 Mrd Dollar für Mauer

Im Streit um die Einwanderungspolitik bietet US-Präsident Donald Trump 1,8 Millionen illegal ins Land gekommenen jungen Einwanderern den Weg zur US-Staatsbürgerschaft an. Im Gegenzug will er die Abwehr neuer Migranten deutlich verstärken, wie aus einem Plan hervorgeht, den das Weiße Haus vorstellte. Auch die legale Einwanderung soll erschwert werden. Trump will seinen Plan kommende Woche dem Kongress vorlegen. Um sein zentrales Wahlversprechen, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko, umzusetzen, will Trump den Kongress ersuchen, 25 Milliarden Dollar im Haushalt bereitzustellen.

Trump wollte Russland-Ermittler Mueller entlassen - Zeitungen

US-Präsident Donald Trump wollte laut Zeitungsberichten den Sonderermittler zur Russland-Affäre, Robert Mueller, entlassen. Ein Berater habe ihm aber davon abgeraten, berichtete die New York Times unter Berufung auf vier anyonyme Quellen. Demnach gab Trump die Anordnung zur Entlassung Muellers im Juni 2017. Im Mai war der frühere FBI-Chef Mueller vom Justizministerium zum Sonderermittler ernannt worden.

London: Trump will in diesem Jahr Großbritannien besuchen

US-Präsident Donald Trump will noch in diesem Jahr nach Großbritannien reisen. Trump und Premierministerin Theresa May hätten am Donnerstag bei ihrem Treffen am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos über einen Besuch in diesem Jahr gesprochen, sagte ein britischer Regierungssprecher in London. Sie wollten ihre Mitarbeiter beauftragen, die Details festzulegen. Ein ranghoher britischer Regierungsvertreter sagte, der Besuch dürfte in der zweiten Jahreshälfte stattfinden.

Brasiliens Ex-Präsident Lula an der Ausreise gehindert

Der wegen Korruption verurteilte brasilianische Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist an der Ausreise aus Brasilien gehindert worden. Wie das Justizministerium mitteilte, ordnete ein Bundesrichter an, dem Politiker den Pass zu entziehen. Lula wollte in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba an einer Konferenz der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) teilnehmen.

BMF-Monatsbericht: Steuereinnahmen deutlich gestiegen

Die deutschen Steuereinnahmen sind auch im Dezember wieder gestiegen, nachdem sie bereits im Vormonat kräftig zugenommen hatten. Auch im Gesamtjahr 2017 verbuchten Bund, Länder und Gemeinden insgesamt einen deutlichen Zuwachs. Ihre Steuereinnahmen legten im Dezember ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,8 Prozent zu, wie das Bundesfinanzministerium (BMF) bekanntgab. Im November waren sie bereits um 6,7 Prozent gestiegen. Im Gesamtjahr 2017 betrug das Steuerplus kumuliert 4,1 Prozent.

Bundesbank warnt vor Stabilitätsgefährdung durch Bitcoin-Blase

Das Spekulationsfieber um Bitcoin und andere Kryptowährungen könnte nach Einschätzung der Bundesbank mittelfristig die Stabilität der Finanzmärkte gefährden. "Ich bin nicht beunruhigt, was die kurzfristige Perspektive angeht", sagte das für Risikokontrolle zuständige Vorstandsmitglied der Bundesbank, Andreas Dombret, im Focus-Interview. "Auf mittlere und längere Sicht können derartige Blasen die Finanzstabilität durchaus gefährden."

Japans gedämpfte Inflation bremst Ausstieg der Bank of Japan

Die Kerninflation in Japan hat keine zusätzliche Aufwärtsdynamik gewinnen können, was die jüngsten Spekulationen über eine mögliche Straffung der Geldpolitik in Japan mildern könnte. Der Kernpreisindex der Verbraucherpreise stieg im Dezember um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und blieb unverändert gegenüber dem November, wie Zahlen der Statistikbehörde zeigten. Die Preisdaten entsprachen den Prognosen von Ökonomen.

Japans Notenbank spricht über Nebeneffekte der Geldschwemme

Einige Mitglieder im geldpolitischen Rat der Bank of Japan haben sich auf ihrer Dezember-Sitzung besorgt über mögliche Nebeneffekte der lockeren Geldpolitik gezeigt. Die Ratsmitglieder blieben jedoch vorsichtig, was die Diskussion über einen Ausstieg aus den Stimulusmaßnahmen angeht, wie aus dem Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 20./21. Dezember hervorgeht.

Soros warnt vor Überwachungs-Ambitionen von Internet-Giganten

Der Milliardär George Soros hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos vor der Macht der Internet-Giganten gewarnt. Der 87-Jährige sagte bei seinem alljährlichen Dinner in dem Schweizer Skiort, "Facebook und Google" seien "immer mächtiger werdende Monopole", die geneigt sein könnten, sich "mit autoritären Regimen" zu verbünden. Davos sei ein "guter Ort, um zu verkünden, dass ihre Tage gezählt sind", fügte Soros hinzu.

Probleme bei Aussetzung von Satelliten durch Ariane-Rakete

Beim Start einer europäischen Rakete mit zwei Telekommunikationssatelliten an Bord ist es am Donnerstag zu Problemen gekommen: Nach dem Abheben der Ariane-5-Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana verlor die Bodenkontrolle für eine halbe Stunde den Kontakt zur Rakete, wie der Leiter von Arianespace, Stephane Israel, sagte. Anschließend platzierte die Trägerrakete die beiden Satelliten in der Erdumlaufbahn - allerdings nicht an der richtigen Stelle.

Frankreich/Verbrauchervertrauen Jan 104 (Dez: 105)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Jan PROGNOSE: 105

Frankreich/Geschäftsklima Jan 113 (Dez: 112)

Frankreich/Geschäftsklima Jan PROGNOSE: 112

