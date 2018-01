Von Sarah Nassauer und Mayumi Negishi

NEW YORK (Dow Jones)--Im harten Wettbewerb mit Amazon tut sich der Einzelhandelsriese Wal-Mart Stores mit dem japanischen Online-Händler Rakuten zusammen. Beide gründen ein Gemeinschaftsunternehmen, um in Japan über das Internet Lebensmittel zu verkaufen und in den USA E-Books und Hörbücher, wie beide Unternehmen mitteilten.

In Japan will der US-Konzern seine dortige Marke Seiyu GK mit Rakuten verbünden, um Lebensmittel über das Internet zu vertreiben. Dazu wollen die beiden Unternehmen nahe Tokio gemeinsam ein Auslieferungslager errichten. Wal-Mart hätte damit vor Amazon die Nase vorn, denn bei Lebensmitteln ist der Online-Händler noch nicht gut aufgestellt.

In den USA expandieren die Japaner mit ihrer kanadischen Tochter Rakuten Kobo, um erstmals auch südlich der Grenze E-Books und Hörbücher anzubieten. Das soll über die Webseite von Wal-Mart geschehen, die dadurch ihr Angebot ausweitet und so für Kunden attraktiver werden will.

