Frankfurt - Großartig neue Erkenntnisse blieben gestern zunächst Mangelware. In der Folge konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) keine klare Richtung etablieren, so die Analysten der Helaba. Dies habe sich jedoch am Nachmittag im Anschluss an die Sitzung der EZB und deren Pressekonferenz geändert.

Den vollständigen Artikel lesen ...