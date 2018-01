München (ots) -



Französische Bulldogge und Chihuahua auf dem zweiten und dritten Platz Mops und Siberian Husky bei Jüngeren beliebt, ältere Hundehalter versichern Terrier Leistungsstarke Hundehaftpflichtversicherung ab 49 Euro jährlich



Der Labrador ist der beliebteste Hund der CHECK24-Kunden. Im vergangenen Jahr schlossen 10,8 Prozent der Verbraucher über das Vergleichsportal eine Hundehaftpflichtversicherung für diese Hunderasse ab. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Französische Bulldogge (6,2 Prozent) und der Chihuahua (4,9 Prozent).1) Männer versichern häufiger als Frauen größere Hunderassen, z. B. den Golden Retriever und den Deutschen Schäferhund. Weibliche Hundehalter mögen dagegen Chihuahua, Mops und Havaneser.



Mops und Husky bei Jüngeren, Terrier bei Älteren beliebt



Hundehalter zwischen 18 und 29 Jahre versichern überdurchschnittlich häufig einen Mops oder Siberian Huskey. Bei älteren Hundebesitzern ab 55 Jahre schafft es der Deutsche Schäferhund auf Platz zwei. In der Top Fünf dieser Altersgruppe sind gleich zwei Terrier vertreten: Jack Russell Terrier (4,1 Prozent) und Yorkshire Terrier (3,9 Prozent). Während im Osten Deutschlands der Deutsche Schäferhund in den Top Fünf landet, entscheiden sich Hundehalter aus Westdeutschland häufiger für einen Australian Shepherd.2)



Leistungsstarke Hundehaftpflichtversicherung ab 49 Euro pro Jahr



Hundehalter haften für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die ihr Tier verursacht. In sechs Bundesländern besteht deshalb eine Versicherungspflicht für alle Hunderassen, in weiteren acht für als gefährlich eingestufte Hunde.3) Einen leistungsstarken Tarif mit einer Deckungssumme von fünf Millionen Euro ohne Selbstbeteiligung erhalten Hundebesitzer bereits ab 49 Euro jährlich.



