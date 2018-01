Trump will der Wirtschaftselite in Davos seinen Gegenentwurf zur Globalisierung präsentieren. Doch obwohl die meisten Manager und Politiker Protektionismus ablehnen: Davos kann sich dem Trump-Hype nicht entziehen.

Die Teilnehmer des World Economic Forums (WEF) leiden sicher nicht an mangelndem Selbstbewusstsein. Top-Manager und Spitzenpolitiker sind es gewohnt, mit einer Entourage durch das Davoser Kongresszentrum zu hetzen - immer bemüht, wichtig zu erscheinen. Donald Trump ist in Davos jedoch wie eine Lawine niedergegangen und hat die "Mover and Shaker" der Welt von Hauptdarstellern zu Komparsen degradiert. Seit Trumps Ankunft scheint es auf dem WEF nur noch ein Thema zu geben: Trump.

Das hatte sich bereits in den vergangenen Tagen angekündigt. Alle wichtigen politischen Reden - ob von Modi, Merkel, Macron oder May - wurden immer durch die Trump-Brille gelesen. Wer setzt sich am deutlichsten vom "Darth Vader" der Weltpolitik ab, ohne alle Brücken zum Weißen Haus abzubrechen.

Trumps Besuch in Davos ist eigentlich ein Unding. Der Anti-Globalist reist zum Gipfel der Globalisten. "Es ist, als ob der Teufel in den Himmel kommt", kommentiert ein Davos-Veteran ...

