Entgegen seines Finanzministers hat sich US-Präsident Trump für einen starken Dollar ausgesprochen. Insgesamt bleibt die US-Währung damit aber auf dem schwächsten Niveau seit über drei Jahren.

US-Präsident Donald Trump hat am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos jüngste Aussagen seines Finanzministers relativiert und sich für einen starken Kurs des US-Dollar ausgesprochen. "Der Dollar wird stärker und stärker werden und letzten Endes will ich einen starken Dollar sehen", sagte Trump laut einem Vorabbericht zu einem am Freitag zur Veröffentlichung anstehenden Interview mit dem US-Fernsehsender ...

