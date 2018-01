Nach den kräftigen Kursschwankungen vom Vortag ist der Eurokurs am Morgen wieder gestiegen. US-Präsident Trump hatte mit einigen Äußerungen in Davos für Verwirrung gesorgt und den Kurs zwischenzeitlich sinken lassen.

Der Kurs des Euro hat am Freitag im frühen Handel zugelegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2449 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,2407 (Mittwoch: 1,2352) Dollar festgesetzt. ...

