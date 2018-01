Liebe Trader,

Die letzten größeren Verlaufshochs markierte das Wertpapier von Lanxess zuletzt in 2013 bei 69,99 Euro und schlug anschließend in einen Abwärtstrend um. Seit Februar 2016 und einem Doppeltief um 32,90 Euro aus Anfang 2016 herrscht übergeordnet wieder ein fester Aufwärtstrend und brachte die Notierungen Anfang letzten Jahres zurück an die Hochs von 2013 aufwärts. Doch es dauerte fast das gesamte Jahr über, bis das Papier in den letzten Wochen schließlich darüber springen konnte und damit ein klares Kaufsignal aufgestellt hat. Nach einem Verlaufshoch von 74,78 Euro Mitte dieser Woche begann schließlich ein regelkonformer Pullback zurück auf das Unterstützungsniveau aus den vorausgegangenen Jahren und bietet sich hervorragend für einen mittelfristigen Aufbau von Long-Positionen an.

Long-Chance:

Abgaben bis in den Bereich von rund 70,00/69,00 Euro müssen kurzfristig noch erwartet werden, ehe Käufer mit dem Aufbau eines tragfähigen Bodens beginnen. Dieser markante Unterstützungsbereich eignet sich hervorragend für den Aufbau von mittelfristigen Long-Positionen mit einem Zielhorizont von rund 80,00 Euro. Ein Stop sollte nicht fehlen und ist noch unter der Marke von 68,00 Euro zu halten. Bestehende Long-Positionen können über das gleiche Niveau abgesichert werden. Rutscht die Aktie hingegen darunter ab, so führt dies zu Abgaben auf die darunter gelegene Unterstützung von 65,50 Euro aus November/Dezember letzten Jahres weiter abwärts.

________________________________________________________________________

Einstieg per Buy-Limit-Order: 70,00 Euro

Kursziel: 74,78 / 80,00 Euro

Stop: < 68,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,00 Euro

Zeithorizont: 4 - 8 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Lanxess AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 71,58 Euro; 08:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.