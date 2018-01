Im Bereich Qualitätsmanagement präsentiert Spea, Fernwald, seine neue Software Compass. Sie wurde speziell für die Elektronikfertigung entwickelt und bietet eine effiziente Reparaturunterstützung und Prozessoptimierung. Sämtliche Prüf- und Reparaturdaten werden in Echtzeit erfasst und analysiert. Das heißt auch Inhouse-Tester, Handprüfplätze und alle anderen Stationen, die mit Test und Reparatur zu tun haben, werden eingebunden. Compass kontrolliert über Einzelbaugruppen hinaus den gesamten Prozessfluss und auch die Konfiguration kompletter Geräte an Montagearbeitsplätzen.

Effektive Prüfdatenerfassung

Die Qualitätsmanagement-Software verarbeitet über einen zentralen Datenbankloader die Daten aller am Markt eingesetzten Testsysteme und bezieht auch alle Handprüfplätze und Sichtkontrollstationen in die Prüfdatenerfassung mit ein. So ist eine homogene Auswertung aller in der Fertigung eingesetzten Prüfstationen sichergestellt. Schwankungen, Schwachstellen oder Fehlerquellen werden sofort erkannt und können gezielt beseitigt werden. Mit dem Modul RepWin V7 zur grafischen Reparaturunterstützung wird die Reparatur einfach und komfortabel. Der Bediener wird effizient unterstützt und kann Fehlerschwerpunkte auf dem Originalbild der Baugruppe erkennen. Da in der Elektronikproduktion immer mehr Analyseverfahren eingesetzt ...

