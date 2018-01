In einem Marktumfeld, in dem die Kunden Wert auf Nachhaltigkeit legen, ist diese Entwicklung für Styropor-Verarbeiter Schaumaplast eine willkommene Chance. Schaumaplast Gruppe hat nun als erstes Unternehmen weltweit den so genannten "Biomass Balance Styropor" verarbeitet und damit unter anderem seine Thermoboxen produziert.

Pflanzenöl statt Erdöl

Am Anfang der Produktionskette von Biomass Balance Styropor stehen - anstelle fossiler -erneuerbare Rohstoffe, wie pflanzliche Abfälle, pflanzliche Öle oder Gase. Die Herstellung ist, ähnlich wie Ökostrom, nach einem Massenbilanz-Ansatz organisiert. Der Tüv Süd prüft dabei, dass für die von Schaumaplast verarbeiteten Mengen an Biomass Balance Styropor bei der Rohstoffherstellung die äquivalenten Mengen Biomasse zum Einsatz kommen. So bleibt das Erdöl im Boden und Treibhausgas-Emissionen ...

