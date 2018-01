Bern - Die Schweizerische Post und ihr Partner discountlens.ch ziehen eine positive Bilanz aus den Testfahrten des Lieferroboters in Dübendorf. Der Roboter konnte 800 Kilometer unfallfrei und ohne Zwischenfälle absolvieren. Auf den fast 200 Fahrten gewannen die Post und der Hersteller Starship wichtige Erkenntnisse. Per Ende Januar schliesst die Post die Tests mit den Lieferrobotern ab.

Nahtlos zum erfolgreichen Einsatz der Lieferroboter mit Jelmoli in der Zürcher Innenstadt führte die Post die Tests beim Online-Kontaktlinsenanbieter discountlens.ch in Dübendorf ZH fort. Bei ihren Einsätzen haben die Lieferroboter zwischen Mitte Oktober 2017 und Januar 2018 fast 200 Fahrten absolviert und dabei 800 km zurückgelegt, die unfallfrei und ohne Kollisionen verliefen. Nach wie vor waren die grundsätzlich autonomen Roboter mit einer Begleitperson unterwegs. Ziel der Testfahrten war, mit einem weiteren Partner Erfahrungen rund um die Einbindung der Technologie in unterschiedliche Logistikprozesse zu sammeln. ...

