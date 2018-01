Wien - Die gestrige EZB-Zinssitzung brachte wenig Neues, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die offizielle Kommunikation sei unverändert geblieben und EZB-Präsident Draghi habe auf der Pressekonferenz versucht, die Erwartungen bezüglich des Zeitpunkts einer ersten Leitzinserhöhung nach hinten zu führen. Allerdings sei es ihm nicht mehr so recht gelungen, den Markt davon zu überzeugen, dass die Notenbank ihre super-expansive Ausrichtung auch bis in ferne Zukunft aufrecht behalte. Als Folge habe der Euro zum USD zugelegt und die Rendite für deutsche Anleihen sei angestiegen.

