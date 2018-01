Der amerikanische Hersteller von Industriegasen Air Products & Chemicals, Inc. (ISIN: US0091581068, NYSE: APD) erhöht seine Quartalsdividende um 16 Prozent oder 15 US-Cents auf 1,10 US-Dollar je Aktie. Air Products hat damit das 36. Jahr in Folge die Dividende erhöht. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 14. Mai 2018 (Record date: 2. April 2018). Der Konzern schüttet auf das Jahr ...

