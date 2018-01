Vorläufige BIP-Veröffentlichung aus Großbritannien und den USA Kanadische Inflationszahlen stehen im Mittelpunkt Mehrere Zentralbanker halten Reden in Davos

Zusammenfassung:Am Ende der Woche stehen insbesondere die vorläufigen Veröffentlichungen zum BIP-Wachstum im Fokus der Anleger. Zunächst werden die Zahlen für die britische Wirtschaft veröffentlicht. Am Nachmittag steht das US-BIP sowie die Auftragseingänge für langlebige Güter auf der Agenda. CAD-Händler sollten außerdem auf den kanadischen Verbraucherpreisindex für Dezember achten. Des Weiteren werden einige Zentralbankmitglieder auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sprechen. 10:30 Uhr - Großbritannien, vorläufiges BIP (4. Quartal): Die umfassendste Messung für die wirtschaftliche Aktivität. Das britische BIP hat in letzter Zeit etwas zulegen können, da es im dritten Quartal auf 1,7% gegenüber 1,5% im 2. Quartal anstieg. Allerdings deuten die befragten Ökonomen diesmal auf eine Reduzierung auf 1,4% im ...

