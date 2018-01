Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Rund vier Monate nach der Bundestagswahl haben Union und SPD die Verhandlungen für eine Neuauflage der großen Koalition aufgenommen. Zunächst kamen in Berlin die drei Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) zusammen. Danach soll eine größere Runde von insgesamt 15 Unterhändlern zusammentreten. Merkel kündigte bei ihrem Eintreffen schnelle Gespräche an. Auch Seehofer und Schulz sprachen sich dafür aus.

"Wir werden darauf achten, dass wir zügig verhandeln", erklärte Merkel. "Ich glaube, die Menschen erwarten nunmehr wirklich, dass wir in die Richtung einer Regierungsbildung kommen." Sie gehe "optimistisch, aber auch sehr bestimmt" in die Gespräche. Ergebnisse seien "machbar in einer vergleichsweise überschaubaren Zeit", sagte die Bundeskanzlerin. Mit den Sondierungsergebnissen gebe es "einen sehr guten Rahmen" für die Koalitionsgespräche, meinte sie vor dem Hintergrund von Nachforderungen der SPD. Ihr gehe es darum, "Zukunftsimpulse für Deutschland" herauszuarbeiten, so bei der Digitalisierung der Schulen und schnelleren Planungsverfahren für Investitionen.

Seehofer betonte, die CSU wolle die große Koalition. "Deshalb werden wir heute und in den nächsten Wochen alles daran setzen, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen." Allerdings seien die Verhandlungen nach dem SPD-Parteitag nicht leichter geworden. "Was mir ganz wichtig ist, dass wir sie zügig führen", sagte auch Seehofer. Er ging davon aus, "dass es heute möglich sein sollte, einen konkreten Zeitplan zu vereinbaren". Ziel der CSU sei ein Abschluss der Verhandlungen "vor dem Faschingswochenende".

SPD will Nachbesserungen

Auch Schulz versprach, die SPD werde "zügig und konstruktiv diese Verhandlungen durchführen". Die SPD habe den Willen, Deutschland eine stabile Bundesregierung zu geben. Deutschland müsse in Europa wieder seine Rolle als größtes Mitgliedsland einnehmen. Angesichts der Herausforderungen aus China und den USA sei "ein starkes proeuropäisches Deutschland" nötig. "Das wird es nur geben mit einer sozialdemokratischen Beteiligung an der Bundesregierung."

Am Sonntag hatte ein SPD-Parteitag den Weg für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen frei gemacht. Allerdings hatten nur 56 Prozent der Delegierten dafür gestimmt, und der Beschluss enthielt die Forderung nach Nachbesserungen. Zugeständnisse will die SPD demnach noch beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus, der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen und bei der Behandlung von Privat- und Kassenpatienten erreichen. Schulz bekräftigte dies nach einer Sitzung des Parteivorstands am Donnerstag. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles sagte im ARD-Morgenmagazin, sie sei "voller Mut, dass wir da viel rausholen".

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) deutete unterdessen an, dass die Union der SPD bei den Koalitionsverhandlungen Verbesserungen für gesetzlich Versicherte anbieten wolle. Dabei gehe es um die Versorgung auf dem Land und um eine Stärkung der Servicestellen für Facharzttermine, sagte er der Funke-Mediengruppe. Eine "Zwangsvereinigung" von gesetzlicher und privater Krankenversicherung oder einheitliche Arzthonorare werde es mit ihm jedoch nicht geben. "Milliardenschwere Mehrlasten für gesetzlich Versicherte" lehne er ab, erklärte Gröhe.

