Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist etwas fester in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Der Leitindex SMI kann sich damit von den Abgaben vom Vortag etwas erholen. Die Vorgaben aus Übersee waren neutral ausgefallen. Der US-Leitindex Dow Jones hatte den Handel auf demselben Niveau wie zum Handelsschluss in Europa beendet, in Asien legten die chinesischen Börsen zu, während Japan leicht tiefer schloss.

Weiter für Bewegung könnten die Devisenmärkte sorgen. Insbesondere der klar schwächere Dollar hatte am Vortag für nachgebende Aktienkurse hierzulande gesorgt. Auch zum Euro hat der Franken zuletzt wieder zugelegt. In Davos wird am frühen Nachmittag US-Präsident Donald Trump die Abschlussrede des Weltwirtschaftsforums halten. Am Nachmittag stehen aus den USA die ersten Daten zur Konjunkturentwicklung im vierten Quartal auf dem Programm sowie die Auftragseingänge langlebige Güter.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,43% höher bei 9'523,32 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,31% auf 1'559,49 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,34% auf 10'923,80. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 23 im Plus, sechs im Minus und einer (Kühne+Nagel) unverändert.

Im Fokus stehen am Berichtstag Givaudan, die trotz guter Zahlen um 2,8% abgeben. Das Unternehmen hat den Umsatz gesteigert und beim Gewinn auch von tieferen Steuern in den USA profitiert. Die Analystenerwartungen beim Ergebnis ...

