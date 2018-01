Der Einzelhandelsriese Walmart schließt sich im japanischen Lebensmittelgeschäft mit dem Internethändler Rakuten zusammen.

Der weltgrößte Einzelhändler Walmart tut sich im japanischen Lebensmittelgeschäft mit dem heimischen Internethändler Rakuten zusammen. Beide gründen ein Joint-Venture mit dem Namen Seiyu GK, wie der US-Konzern am Freitag ankündigte. Walmart sucht seit einiger Zeit nach neuen Wegen, um sein internationales Geschäft anzuschieben, das zuletzt unter den Wirtschaftsproblemen in Brasilien und der Konkurrenz in ...

