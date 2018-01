In Japan arbeitet Walmart künftig mit dem Onlinehändler Rakuten zusammen. Auch in China will der größte Einzelhändler der Welt stärker im Online-Geschäft wachsen, um mit der Konkurrenz mithalten zu können.

Der weltgrößte Einzelhändler Walmart tut sich im japanischen Lebensmittelgeschäft mit dem heimischen Internethändler Rakuten zusammen. Beide gründen ein Joint-Venture mit dem Namen Seiyu GK, wie der US-Konzern am Freitag ankündigte. Walmart sucht seit einiger Zeit nach neuen Wegen, um sein internationales Geschäft anzuschieben, das zuletzt unter ...

