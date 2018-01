BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt drängt nach der monatelangen Hängepartie bei der Regierungsbildung zu raschen Koalitionsverhandlungen. "Ich glaube, es gibt eine Grenze dessen, was auch die Öffentlichkeit bereit ist, an Diskussionen mitzumachen", sagte Dobrindt am Freitag zum Auftakt der Verhandlungen in Berlin. "Also: Tempo machen ist gefragt." Alle seien aufgefordert, dafür zu sorgen, dass in zehn Tagen die Arbeitsgruppen und die Papiere so weit seien, dass die Entscheidungen fallen könnten. "Wir wollen die große Koalition, aber wir wollen sie auch jetzt."/poi/DP/men

