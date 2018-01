NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Michelin von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 140 Euro belassen. Der französische Reifenhersteller dürfte von den günstigen Preistrends bei Rohstoffen und der US-Steuerreform profitieren, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die starke Bilanz eröffne Spielräume für Zukäufe, Barmittelausschüttungen an die Aktionäre oder höhere Dividenden. Zudem sei die Aktie attraktiv bewertet./gl/la

Datum der Analyse: 26.01.2018

ISIN FR0000121261

