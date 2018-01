Hannover - Die Konsumenten in Deutschland sind bester Stimmung, so die Analysten der Nord LB.Die GfK prognostiziere für Februar einen Anstieg ihres Konsumklimaindikators um 0,2 auf 11,0 Punkte, ein Wert, der zuletzt 2001 erreicht worden sei. Der ifo-Geschäftsklimaindex notiere im Januar mit 117,6 Punkten auf dem bereits im November erreichten Allzeithoch. Ausschlaggebend für die Konjunktureuphorie sei die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage, die mit 127,7 Punkten niemals zuvor so überschwänglich gewesen sei.

