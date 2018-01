Liebe Leser,

zwischen Mai und November 2017 befand sich die Aktie der PayPal Holdings in einem stabilen Aufwärtstrend, der nur von wenigen Verlusttagen unterbrochen wurde. Erst am 27. November trübte sich das Chartbild wieder deutlicher ein. Der Aufwärtstrend wurde gebrochen und die Aktie ging in eine Konsolidierung über.

Diese verlief vergleichsweise steil, war aber zum Glück nicht allzu lang. Bei 68,67 US-Dollar stabilisierte sich die Aktie am 4. Dezember wieder und initiierte ... (Dr. Bernd Heim)

