seit Ende 2014 war Öl nicht mehr so teuer wie heute. Grund dafür ist die Bekanntgabe der US-Ölreserven. Der Rückschritt der Reserven zog den Ölpreis in den letzten Tagen nochmal ordentlich in die Höhe.

Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI lag am Donnerstag bei 66,37 $, was einen Anstieg um rund 39 Cent zum Vortag bedeutete. Auch die Nordseesorte Brent lag mit 70,78 $ lange nicht mehr so hoch. Zeitweise kratzte der Preis sogar an 71,20 $. Bereits am ... (Björn Pahlke)

