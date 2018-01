Stuttgart/Schlieren (ots) -



Bis zum Herbst 2018 stellt Mercedes-Benz sein Pkw-Portfolio

sukzessive auf WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test

Procedure) um. Der WLTP liefert näher am Fahrgeschehen orientierte

Testergebnisse als der seit 1992 geltende NEFZ (Neuer Europäischer

Fahrzyklus). Als erster Mercedes-Benz ist der neue CLS nach WLTP in

der Emissionsstufe Euro 6d-TEMP zertifiziert. Dazu musste auch die

Einhaltung der Grenzwerte im so genannten RDE-Strassentest (Real

Driving Emissions) nachgewiesen werden.



"Kunden profitieren vom WLTP, weil er einen realistischeren

Vergleichsmassstab für die Verbrauchs- und Emissionswerte

verschiedener Fahrzeugmodelle liefert", so Ola Källenius,

Vorstandsmitglied der Daimler AG, verantwortlich für Konzernforschung

& Mercedes-Benz Cars Entwicklung.



Die Einführung des WLTP ist für die kundenrelevanten CO2- und

Verbrauchswerte mit einer Währungsreform vergleichbar: Die Fahrzeuge

ändern sich technisch ja nicht, sie werden lediglich nach neuen

Anforderungen vermessen. Källenius: "Und schon bisher hatten wir

nicht nur den Zyklus-Verbrauch im Blick, sondern auch den realen

Verbrauch im Kundenbetrieb." Ein Beispiel: Quer durch das

Modellprogramm stehen die Fahrzeuge von Mercedes-Benz mit an der

Spitze bei der Aerodynamik. Das wirkt sich im Realbetrieb aus, beim

bisherigen NEFZ aber nur minimal.



Zertifizierung nach WLTP ist etwa doppelt so hoch wie nach NEFZ. Die

sehr umfangreiche Verordnung dazu (über 700 Seiten) enthält viele

verschiedene Einzeltests und ganz neue Vorgehensweisen. Die

Anforderungen an die Testdurchführung, die Ergebnisauswertung und

ihre Dokumentation sind deutlich höher. Ebenso ist der Aufwand für

jede einzelne Prüfung stark gestiegen.



Im Gegensatz zum NEFZ dauert der WLTP-Fahrzyklus zehn Minuten

länger und kommt nur noch auf 13 Prozent Standzeit (NEFZ: 23,7 %).

Die gesamte Zykluslänge beträgt ca. 23 Kilometer - ist also mehr als

doppelt so lang wie der NEFZ mit 11 Kilometern. WLTP beinhaltet

höhere Geschwindigkeiten bis 131 km/h (NEFZ: 120 km/h), das

Durchschnittstempo steigt auf 46 km/h (NEFZ: 34 km/h), und er setzt

die Fahrzeuge stärkeren Temposchwankungen aus.



Die Prüfvorgaben sind also deutlich strenger. Darüber hinaus wird

nicht mehr wie bislang nur die Basisvariante eines Modells getestet,

sondern es werden Sonderausstattungen berücksichtigt. Zusätzlich wird

im Rahmen eines Strassentests, dem so genannten RDE

(Real-Driving-Emissions-Test), geprüft, dass die Euro 6-Grenzwerte

für Stickoxide und Partikelanzahl unter Berücksichtigung von

Konformitätsfaktoren nicht überschritten werden.



