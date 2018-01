Wir haben bei Fabasoft (AT0000785407), deren Aktie ja zuletzt deutlich gestiegen ist, nachgehakt. IR-Verantwortliche Ulrike Kogler antwortete auf folgende Fragen: Gibt es Research zur Aktie?Research zur Fabasoft-Aktie gibt es von Warburg Research (Anm. der Redaktion: Im November von Hold auf Buy hochgestuft). Sind Investorenveranstaltungen geplant?Derzeit sind mehrere Investorenveranstaltungen in Planung. Nimmt die Kommunikation mit Privatinvestoren bei steigenden Kursen zu?Bisher gab es noch keinen Anstieg an Anfragen von Privatinvestoren. Sie notieren als österreichischeAktie in Frankfurt. Was sind die Vorteile?Ein großer Teil unserer institutionellen Investoren stammt aus Deutschland. Aus dem Börsenbrief gabb vom 26.1.2018zu bestellen unter...

