Der Spirituosenhersteller DIAGEO hat in den ersten 6 Monaten den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert und den Ausblick für das Geschäftsjahr 2017/18 per Ende Juni bekräftigt. Wegen der US-Steuerreform rechnet der Hersteller von Spirituosen wie Whisky der Marke Johnnie Walker nun mit einer leicht niedrigeren Steuerquote. In den ersten 6 Monaten steigerte der Konzern den Vorsteuergewinn um 6,2 % auf 2,2 Mrd. GBP von 2,07 Mrd. Der Nettoumsatz stieg um 1,7 % auf 6,53 GBP. Bei Scotch, auf den rund 27 % von DIAGEOS Nettoumsatz entfallen, betrug der Umsatzanstieg 3 %. Das im FTSE 100 gelistete Unternehmen erhöhte die Zwischendividende für den Zeitraum um 5 % auf 24,90 Pence von zuvor 23,70. Den Ausblick für das Geschäftsjahr bekräftigte Vorstandschef Ivan Menezes. Auf Dreijahressicht erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen prozentualen Bereich und eine Verbesserung der organischen operativen Gewinnmarge um 175 Basispunkte. Die Aktie sollten Ihren langfristigen Hausse-Trend fortsetzen können.



