BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat angesichts der am Freitag begonnenen Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD die bisherigen Sondierungsergebnisse der drei Parteien als nicht ausreichend kritisiert. "Wir vermissen Ambition und Gestaltungskraft", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf. "Was bisher auf dem Tisch liegt, ist noch keine tragfähige Geschäftsgrundlage für eine wirtschaftspolitisch erfolgreiche Legislaturperiode."

Der BDI-Chef betonte, Union und SPD enttäuschten die Wirtschaft mit einem "äußerst mageren Sondierungsergebnis", das nur ein Minimum erwartbarer Vorschläge anbiete. In neun von 13 für die deutsche Industrie zentralen Betätigungsfeldern vermisse diese Ambition und Gestaltungskraft. Trippelschritte in die richtige Richtung ergäben noch kein schlüssiges Gesamtkonzept, etwa bei der Digitalisierung. Viele einzelne Maßnahmen dürften "insgesamt mehr Belastungen als Entlastungen für die Industrie" bedeuten, fürchtete Kempf.

"Die Parteien dürfen in den Koalitionsverhandlungen nicht einfach das Sondierungspaket neu etikettieren", forderte der BDI-Präsident deshalb. "Sie müssen jetzt das Paket aufschnüren und um ganz neue Inhalte und Impulse ergänzen." Entscheidend sei, dass die Verhandlungen nicht "zur reinen Abwehrschlacht gegen Wünsch-dir-was-Ansprüche mutieren". Die künftige Regierung müsse vielmehr "mehr Wirtschaft wagen", so in der Digitalisierung, beim internationalen Steuerwettbewerb und in der Energiewende. Auch die Weiterentwicklung der Europäischen Union habe überragende Bedeutung.

Der BDI bemängelte, das Sondierungsergebnis enthalte "keine Vision für ein digitales Deutschland, kein nachhaltiges Finanzierungskonzept und kein ambitioniertes Arbeitsprogramm". Das für die Digitalisierung so entscheidende Thema IT-Sicherheit fehle im Kapitel gänzlich.

Auch der steuerpolitische Gehalt des Sondierungsergebnisses sei "mager". Der Verzicht auf tarifliche Erhöhungen bei der Einkommensteuer dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass die vereinbarten Entlastungen minimal ausfielen. "Vom Sondierungsergebnis gehen keine Signale für eine strukturelle Reform unseres Steuersystems oder für eine Strategie im internationalen Steuerwettbewerb aus", kritisierte Kempf.

