Liebe Trader,

Noch zu Beginn dieser Handelswoche hat das deutsche Aktienbarometer einen dynamischen Kurssprung über seine Novemberhochs aus 2017 bei 13.525 Punkten gewagt, ist scheinbar jedoch mit dem Versuch kläglich gescheitert. Denn das Barometer rutschte vor dem Hintergrund des Weltwirtschaftsgipfels in Davos wieder in seinen aufgehenden Keil (schwarz eingezeichnet) hinein, das auf eine klare Schwäche der Käufer und Unsicherheit der Marktteilnehmer zurückzuführen ist. Belastend kommt noch der starke Euro hinzu, der seine Rallye locker bis in den Bereich von 1,30 US-Dollar fortsetzen könnte. Das setzt besonders die deutsche Exportwirtschaft massiv unter Druck und könnte beim Leitindex weitere Verluste hervorrufen. Letztendlich muss aber noch das Ergebnis des dieswöchigen Weltwirtschaftsgipfels abgewartet werden. Die Situation könnte politisch nicht verwirrender sein.

Long-Chance:

Ausgehend von der technischen Beurteilung des deutschen Aktienbarometers, gepaart mit einem Rückfall in den seit Anfang dieses Jahres bestehenden Keil, besitzen derzeit Verkäufer einen kurzfristigen Vorteil. Abgaben auf das Niveau von rund 13.000 Punkten kämen daher nicht überraschend, aber erst wenn die Horizontalunterstützung von 13.200 Punkte nachhaltig aufgegeben werden sollte. Damit würde der Dax-Index ganz nebenbei noch die Kurslücke aus Anfang dieses Jahres schließen. Bei fortgesetzter schwächer wäre sogar einen Rückfall auf 12.700 Punkte vorstellbar. Für ein klares Kaufsignal müsste das Barometer hingegen das Niveau von mindestens 13.515 Punkten überwinden und dies zudem noch der Wochenschlusskurs bestätigen. Erst dann könnte eine fortgesetzte Rallye bis in den Bereich von 13.800 Punkten folgen.

Wiederstände: 13.338 / 13.470 / 13.500 / 13.600 / 13.650 / 13.689

Unterstützungen: 13.300 / 13.200 / 13.164 / 13.000 / 12.978 / 12.950

Wochenchart:



Tageschart:



Dax-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 13.327 Punkte; 10:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diesen Index können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.