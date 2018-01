FMW-Redaktion

Immer wieder das selbe. Immer wieder gibt es schlechte Nachrichten von Tesla. Mehrmals musste Elon Musk schon Produktionsverzögerungen verkünden, wodurch die Verkaufsziele sich natürlich nach hinten verschieben. Er nennt das einfach "Produktionsengpässe". Das hört sich allemal besser an als Chaos, fehlende qualifizierte Mitarbeiter, fehlende Struktur usw.

Im letzten Jahr berichteten wir schon mehrmals über aktuelle und ehemalige Tesla-Mitarbeiter, die gegenüber US-Medien berichteten, dass das neue Hoffnungsträger-Modell 3 in der Tesla-Fabrik per Hand gebaut werde, weil man noch nicht in der Lage sei eine automatisierte Fließband-Produktion hinzubekommen.

Nun gibt es neue Horrormeldugnen aus Tesla's neuer Sensations-Batteriefabrik im US-Bundesstaat Nevada, die Elon Musk quasi als ...

