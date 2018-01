Baierbrunn (ots) - Erwarten Eltern ein zweites Kind, sollten sie den oder die Erstgeborene schon während Schwangerschaft darauf vorbereiten. "Es ist eine einschneidende Veränderung, die das Kind direkt betrifft. Deshalb ist es wichtig, diese zu thematisieren", rät die Kindheitspädagogin Alexandra Pater aus Frankfurt am Main im Apothekenmagazin "Baby und Familie". Fühlt sich ein Kind eingebunden und wertgeschätzt, reagiert es in der Regel positiv auf das, was kommt. Wann Eltern ihrem Nachwuchs am besten erzählen, dass die Mama ein Baby im Bauch trägt, hängt vom Alter und Entwicklungsstand des Erstgeborenen ab. "Für sehr kleine Kinder ist die Ansage abstrakt. Sie können eher eine Vorstellung davon entwickeln, wenn der Bauch wächst und das Baby für sie auch erfahrbar wird", sagt die Expertin. Kleinkinder haben außerdem noch keinerlei Zeitvorstellung: heute, morgen oder in sechs Monaten - das können sie nicht einordnen. Daher gilt bei kleinen Kindern: lieber später als gleich nach dem positiven Schwangerschaftstest die frohe Botschaft verkünden. Praktische Tipps, wie Eltern ihre Tochter oder ihren Sohn auf die Ankunft des Geschwisterchens vorbereiten, finden Leser im aktuellen "Baby und Familie"-Heft.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 1/2018 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.



OTS: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/54201 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_54201.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de