Mit geladenen Gästen hat Milka am Donnerstagabend, den 25. Januar 2018, die Enthüllung der Milka Wall of Inspiration gefeiert - darunter die Prominenten Ann-Kathrin Brömmel, Paul Janke, Valentina Pahde und Jörn Schlönvoigt sowie zahlreiche Pressevertreter und Influencer. Von Freitag, den 26. Januar bis Samstag, den 27. Januar 2018 steht in der Mall of Berlin die interaktive Installation, bei der Schokoladengenuss auf Emotionen und Erinnerungen trifft und an der sich auch die Konsumenten ganz kreativ beteiligen können.



Den Start machten gestern Abend die prominenten Gäste, die nur zu gern zeigten, wie die beliebte Milka Alpenmilch Schokolade für sie schmeckt. So erinnert Ann-Kathrin Brömmel der Geschmack des Milka Klassikers oft an einen Moment purer Entspannung: "Ich liebe ruhige Sonntage zu Hause mit jeder Menge Me-Time und einem Stück Milka Alpenmilch Schokolade!"



Der junge Vater Jörn Schlönvoigt hingegen verbindet ganz andere Emotionen mit der beliebten Schokolade. "Immer im Gepäck, wenn ich auf Reisen gehe: eine Tafel Milka Alpenmilch Schokolade. Deshalb denke ich auch an meine schönsten Urlaube, wenn ich ein Stück davon genieße. Eine der schönsten Reisen ging natürlich nach Mallorca - hier habe ich meiner Liebsten die wichtigste Frage gestellt.", so der Schauspieler. "Deshalb fühle ich mich immer sofort in meine schönsten Urlaubsmomente zurückversetzt - auch wenn ich grad an einem trüben Wintertag zu Hause auf der Couch liege."



Wall of Inspiration: So kann jeder an der Aktion teilnehmen



Ab sofort sind alle Interessierten eingeladen, ihre Assoziationen beim Genießen eines Stücks Milka Alpenmilch Schokolade auf Fotos oder mit Texten zu verewigen und damit die Wall mit zu gestalten. Dabei ist es ganz egal, womit die Menschen den unvergesslich zarten Geschmack der Milka Alpenmilch Schokolade verbinden: "Milka schmeckt wie ... pure Entspannung, ein Filmabend mit meinem Schatz, ein Besuch in der Heimat?" Denkbar ist alles, was man fühlt, wenn die zarte Milka Schokolade auf der Zunge zergeht, die vor Ort verkostet werden kann.



milkaschmecktwie - ein Gewinnspiel für alle Schokoladenfans



Alle, die es nicht zur Milka Wall of Inspiration in Berlin schaffen, haben die Möglichkeit, über Instagram, Facebook oder www.milka-schmeckt-wie.de an der Aktion teilzunehmen: Fans können auf der Website (www.milka-schmeckt-wie.de) den Satz "Milka schmeckt wie..." vervollständigen und tolle Preise gewinnen.



Zu gewinnen gibt es mit etwas Glück u.a. Fujifilm Instax mini 8 Sofortbildkameras in lila, das Samsung Galaxy S8 und viele leckere Milka Schokopakete.



Die Wall of Inspiration und das Gewinnspiel sind Teil der Kampagne "Milka schmeckt wie ...", mit der Milka den unvergesslich zarten Geschmack der Milka Alpenmilch Schokolade in den Vordergrund stellt. Schließlich verbindet jeder etwas Anderes mit der zarten Schokolade, da sie Menschen in ganz unterschiedlichen Momenten genießen.



Alle Infos auf einem Blick Was? Milka Wall of Inspiration Wann? Freitag, 26. Januar bis Samstag, 27. Januar von 10 Uhr bis 20 Uhr Wo? Mall of Berlin, Leipziger Platz 12, 10117 Berlin



