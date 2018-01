Der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz über die SPD von morgen, die Zwänge der großen Koalition und seine eigenen Karrierepläne.

Herr Scholz, nach dem Ja des SPD-Parteitags verhandelt Ihre Partei nun mit der Union über eine große Koalition. Heißt der Bundesfinanzminister bald Olaf Scholz?Was soll diese Frage? Wir stehen am Anfang der Koalitionsverhandlungen, und es wird schwer genug, sie zu einem guten Ende zu führen. Wer sich jetzt mit Kabinettslisten beschäftigt, handelt nicht seriös. Uns interessiert jetzt nicht, wer was wird.

Uns aber.Dann sollten Sie wissen, dass ich sehr gerne Hamburger Bürgermeister bin.

Haben Sie Lust auf eine große Koalition?Mit Lust hat das wenig zu tun, und das muss es auch nicht. Jamaika hat nicht geklappt - das lag nicht nur an der FDP, sondern auch daran, dass Frau Merkel es nicht geschafft hat, die verschiedenen Perspektiven und Interessen zusammenzuführen. Es reicht eben nicht aus, einfach zu warten, bis sich alle abgekämpft haben - und die letzten Reste an Gemeinsamkeit dann als Kompromiss auszugeben. Diese Art, Politik zu machen, ist an ihr Ende gekommen.

Sie helfen mit, es zu erhalten.Nein, wir übernehmen Verantwortung für Deutschland. Ich hätte es bevorzugt, wenn andere, die nach diesem Wahlergebnis mit dem Regieren dran gewesen wären, sich nicht gedrückt hätten.

Klingt nicht gerade euphorisch. Gelingen SPD und Union mehr als ein paar müde Kompromisse?Das wird kein Spaziergang, für keine der drei Parteien.

An welchen Stellen im Koalitionsvertrag werden wir Punkte finden, die die Überschrift "Aufbruch" rechtfertigen?Es ist wichtig, dass unser Land eine Regierung erhält, die sich den Herausforderungen stellt; etwa der Weiterentwicklung der EU. Wir wissen alle, dass CDU und CSU schon damit zufrieden sind, sich an der Regierung zu halten. Ihnen fehlt der Anspruch, die Zukunft zu gestalten. Einen echten Aufbruch werden wir erst erleben, wenn wieder ein Sozialdemokrat im Kanzleramt sitzt.

Danach sieht es nicht aus. 1998 bekam die SPD bei der Bundestagswahl mehr als 40 Prozent, 2017 nur noch die Hälfte. Können Parteien sich zu Tode regieren?Das ist mir zu feuilletonistisch. Man kann in Regierungsverantwortung an Kraft verlieren - aber nur, wenn man kein plausibles Konzept für die Zukunft hat.

Klingt auch ganz schön feuilletonistisch. Dann sage ich es mal so: Es gibt keine Gesetzmäßigkeit, dass es in der Wählergunst immer nur nach unten geht, wenn man regiert. Die SPD ist noch immer in der Lage, bei einer Bundestagswahl mehr als 30 Prozent zu holen. Dafür müssen wir ein gutes Programm haben und so auftreten, dass die Bürgerinnen und Bürger sagen: Denen kann man den Staat anvertrauen.

Olaf Scholz plädiert für Olaf Scholz?Ich plädiere für Selbstbewusstsein. ...

