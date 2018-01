Ein verlängertes Wochenende, 11 Instagram-Stars aus 6 Ländern, Audi als offizieller Partner und jede Menge actionreiches Programm - das war myinstaweekend in Zell am See-Kaprun



Zell am See/Kaprun (ots) - Innovatives Influencer-Marketing aus Zell am See-Kaprun ging in die Fortsetzung: Die Region - home of quattro - war gemeinsam mit Salzburger Land Tourismus von 18. bis 21. Jänner 2018 wieder Gastgeber eines "Instaweekends". Nach dem ersten, erfolgreichen Wochenende mit internationalen Instagram-Stars im Juli 2017 gab es nun im Winter 2018 eine Fortsetzung. Dieses Mal mit reichweitenstarken Influencern aus 6 Ländern - neben Deutschland und Österreich waren auch Instagrammer aus Tschechien, Norwegen, Schweden und Russland, mit dabei. Bekannte Adventure und Outdoor Influencer wie Marc Bächtold @marcbaechtold nahmen ebenso an dem abwechslungsreichen Programm teil wie der Top Fotograf mit 220.000 Followern Johannes Hulsch @bokehm0n. Gemeinsam erreichen die Kanäle mehr als eine Million aktive Follower.



Der Besuch von besonderen Fotospots in Zell am See-Kaprun durfte am Programm natürlich nicht fehlen. Mit dem permanenten Allrad Antrieb von Audi Quattro, konnten die Instagrammer dabei die Winterlandschaft auf 4 sicheren Rädern erkunden. Bei einer Wildtierfütterung im Wald, beim Ski?n?Brunch auf der Schmittenhöhe mit frischen Neuschnee und einer Skitour auf den Ronachkopf konnten viele tolle Aufnahmen gemacht werden. Auch die Freeride Routen am Kitzsteinhorn Gletscher und die Snowparks wurden von den Instagram-Stars ausprobiert. Ein Highlight war sicherlich der Alpenrundflug sowie der Mysnapair Flug mit offenen Türen, der die Teilnehmer über den Zeller See und die Region brachte, von wo sie frei aus dem Helikopter hängend bestes Bildmaterial für Instagram schießen konnten. Untergebracht waren die 11 Instagrammer im Lifestyle-Hotel Active by Leitner's in Kaprun, das die perfekte Unterkunft für das dynamische, junge Publikum bot.



Die Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH hat ihr Marketing bereits seit mehreren Jahren auf Blogger und Influencer ausgerichtet. Der erfolgreiche Abschluss des zweiten Instaweekends unterstreicht einmal mehr die Wichtigkeit solch innovativer Aktivitäten. "Mehr als 500 Millionen Menschen nutzen Instagram täglich und folgen dabei den Urlaubstipps der Influencer.", sagt Patrick Riedlsperger, verantwortlich für das Digitale Marketing bei Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH. "Influencer sind heute die Vorbilder unserer jungen Zielgruppen. Sie kommunizieren ihre Urlaubserlebnisse in Zell am See-Kaprun authentisch und vertrauenswürdig an die potentiellen Gäste. Wir freuen uns über die aktuellen Erfolge, bedanken uns für die Zusammenarbeit mit SalzburgerLand Tourismus und freuen uns schon auf die weitere Fortsetzung."



"Laut einer Statistik vertrauen 30% auf klassische Werbung, aber 90% auf Empfehlungen ihrer Freunde. Und Influencer werden von ihren Fans wie Freunden wahrgenommen", sagt SLTG-Geschäftsführer Leo Bauernberger zur besonderen Wirkung des myinstaweekend im SalzburgerLand. "Influencer-Marketing setzt bewusst darauf, die Zielgruppe auf Augenhöhe anzusprechen: eben von Mensch zu Mensch. Mit einer sorgfältigen Auswahl der Influencer kann man außerdem genau die Zielgruppe erreichen, die man ansprechen will."



Die Ergebnisse des "Instaweekends" in Zell am See-Kaprun sind über den Hashtag myinstaweekend aufrufbar. Zudem finden sich mehr Inhalte auf den Kanälen der Influencer:



Teilnehmer:



Stepan Filenko @stepanfilenko Alexander Fuchs @fuxogram Hynek Hampl @hynecheck Sergei Muzlov @mvzlov Lina Kayser @linakayser Tereza Menclová @terumenclova Morten Benestad @mortenbenestad Even Tryggstrand @eventyr Sebastian Scheichl @zeppaio Johannes Hulsch @bokehm0n Marc Bächtold @marcbaechtold



Weitere Informationen zur Tourismusregion Zell am See-Kaprun unter www.zellamsee-kaprun.com.



Videodownload und -einbindungsmöglichkeiten unter: https://www.apa-ots-video.at/video/43faa3508e2a436dbaa3508e2a736d44



Video(s) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalvideo-Service sowie im OTS-Videoarchiv unter http://video.ots.at



Rückfragehinweis: Zell am See Kaprun Tourismus Johanna Klammer, BA Presse j.klammer@zellamsee-kaprun.com http://www.zellamsee-kaprun.com



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2931/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: Zell am See-Kaprun newsroom: http://www.presseportal.de/nr/68329 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_68329.rss2