Present Simple, Past Perfect oder doch Future Perfect Continuous Oft gehört, selten wirklich verstanden: Die zwölf englischen Tenses sorgen bei so manchem für erhöhten Blutdruck. Erfolgreiches Gegenmittel ist die PONS-Neuerscheinung "Englische Zeiten & Tenses - Blicken statt büffeln". Das Buch erklärt nicht nur konkret, in welcher Situation welche Zeitform die richtige ist. Der Grammatiktrainer bleibt auch der "Blicken statt büffeln"-Philosophie treu und verzichtet auf langweiliges Auswendiglernen.



Grammatikstunden sind eher selten ein Highlight im Sprachunterricht. Das dachte sich auch Tien Tammada, der Autor von "Englische Zeiten & Tenses - Blicken statt büffeln" und entwarf ein spannendes und motivierendes Lernkonzept. Ein Grammatik-Märchen begleitet den Lernenden durch die zwölf englischen Tenses.



Ein Grammatik-Märchen? Ja. Die glasklar strukturierten und verständlich erklärten Kapitel ergänzt eine liebevoll illustrierte Geschichte rund um König Tense. Die Kombination aus Grammatik und Märchengeschichte hält die Motivation beim Lernen hoch. Die Lernerfolge stellen sich so schnell und einfach ein, dass man es selbst kaum bemerkt. In einem Abschlusstest können die Leser dann zeigen, was sie gelernt haben.



Das Grammatik-Märchen "Englische Zeiten & Tenses - Blicken statt büffeln" gibt es inklusive Happy-End-Garantie ab sofort für einen Preis von 10,00 Euro.



Im März 2018 folgen aus der gleichen Reihe die Sprachkurse "Spanisch für Fortgeschrittene - Blicken statt büffeln", "Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene - Blicken statt büffeln" und "Wortschatz Französisch - Blicken statt büffeln".



